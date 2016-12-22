Концерт аматорських колективів Львівщини (фоторепортаж)

На сцені Львівської опери відбувся підсумковий концерт кращих аматорських колективів Львівщини «Етноенергетика. Львівщина фольклорна».

Присутні в залі глядачі гаряче аплодували виступам співаків та танцюристів, які демонстрували високу виконавську майстерність та молодечий запал. Серед учасників концерту – ветерани аматорського мистецтва області народний хореографічний ансамбль «Наддністрянка» палацу культури міста Ходорів, фольклорний ансамбль «Дримбарі» народного дому села Бітля Турківського району, фольклорний колектив «Бойки» народного дому села Підгородці Сколівського району,народний ансамбль української музики Стрийського районного народного дому, народний хор «Яворівщина», народний ансамбль танцю «Первоцвіт» Львівського національного аграрного університету та багато інших. Їх мистецтво – справді народне!

Фото Володимира Дубаса