Комітет рекомендував Раді зробити 25 грудня вихідним

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення підтримав законодавчу ініціативу про встановлення додаткового святкового дня – Різдва Христового – 25 грудня за Григоріанським календарем. Про це інформує прес-центр парламенту.

Зазначається, що члени Комітету на своєму засіданні підтримали та рекомендували парламенту прийняти за основу та в цілому проект Закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів № 5496.

“Законопроектом пропонується внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, якими пропонується встановити додатковий святковий день та день відпочинку – 25 грудня, Різдво Христове. Отже, Різдво Христове відзначатиметься 25 грудня та 7 січня”, – йдеться у повідомленні.

Комітет звернув увагу, що є країни, які вже мають два вихідних дні для святкування Різдва Христового в грудні за Григоріанським календарем та у січні за Юліанським календарем, зокрема це: Білорусія — 25 грудня та 7 січня; Молдова — 25 грудня та 7 січня; Ліван — 6 січня та 25 грудня; Албанія — 25 грудня та 7 січня.

Члени Комітету вважають, що така ініціатива сприятиме об’єднанню та кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами.