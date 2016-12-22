Гучна сенсація національного шахового чемпіонату

Дебютант чемпіонату України з шахів несподівано обійшов іменитих колег.

У Рівному завершився чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок. Традиційно успішно виступили представники шахової школи Львівщини.

У фінальних змаганнях серед чоловіків, де виступали 12 найкращих шахістів національного рівня, перемогу виборов львів’янин Михайло Олексієнко.

Інші шахісти Львова − Мартин Кравців посів 5 місце, Андрій Волокітін – 6 місце.

У фінальних змаганнях серед жінок, де титул чемпіонки України виборювали 10 шахісток, львів’янка Наталія Букса посіла друге місце, поступившись Єлизаветі Малаховій (м. Дніпро) тільки за додатковими показниками.

Після повернення із Рівного про свій успіх «Львівській газеті» розповів новоспечений чемпіон Михайло Олексієнко.

– Михайле, вітаю з перемогою. Для конкурентів Ваш успіх був несподіваним, а для Вас?

– Прогнозованою свою перемогу я не назву. Лише наприкінці турніру відчув, що можу фінішувати першим. А до того грав від партії до партії і не дивився у турнірну таблицю. Готувався до гри з конкретним суперником і переживав лише за якість своєї гри. Лише зрідка дивився, хто скільки очок набрав.

– Хто із суперників був найсерйознішим?

– У стартовому списку я був восьмим із 12 учасників. Тобто, сім гросмейстерів мали вищий рейтинг, ніж я. Тож вони були для мене небезпечними конкурентами. Особливо Антон Коробов, який на старті чемпіонату показував дуже хорошу гру. Він і мене переміг чорними. Після 5-го туру ніхто не сумнівався, що він займе підсумкове перше місце. Навіть я так думав. Коробов на півтора очка відірвався від найближчого переслідувача, при цьому показував сильну гру. Але друга половина турніру в нього «не пішла»: він не виграв жодної партії, одну програв. А для мене, навпаки, настав переломний момент. Я відчув упевненість у своїх силах. Зумів виграти чотири партії і відірвався на очко від 2-го місця.

– Перед чемпіонатом України у Рівному, який Ваш найкращий результат на національному турнірі?

– У теперішньому форматі чемпіонат України проводять із 2011 року. Тобто змагаються 12 найкращих шахістів країни. Дехто із них проходить відбір, дехто потрапляє завдяки високому рейтингу. У Рівному я вперше потрапив на змагання. До того двічі намагався пройти кваліфікаційний етап, але безрезультатно. Це − мій перший фінальний етап і відразу ж перемога! До 2011 року чемпіонат України був відкритим, але мені немає чим похвалитися на цих змаганнях. Лише 2004-го на Кубку України я дійшов до чвертьфіналу. Це мій найбільший успіх за багато років.

– Які перспективи перед Вами відкриває перемога у чемпіонаті України?

– Мій рейтинг підвищиться. Титул чемпіона України допоможе мені в пошуку хороших турнірів за кордоном. Все-таки наш національний турнір є дуже престижним, ми щонайменше у світовій трійці. Я також отримаю автоматично місце у наступному чемпіонаті України. Безперечно, буду ще більш упевненим у своїх силах. Планую поїхати на особистий чемпіонат Європи і успішно там виступити.

– Турніри за кордоном самі шукаєте чи для цього є агенти?

– Послугами агентів користуються лише топові гросмейстери. Для я сам собі агент, адже не можу дозволити собі найманого працівника. Пишу емейли організаторам турніру, який мені підходить. розповідаю про свої досягнення і чекаю на їхню пропозицію.

– І від Вашого рейтингу залежать умови, які вони запропонують?

– Саме так. Що вищий рейтинг, то кращі умови. Організатори зацікавленні у сильному складі учасників.

– А фінансовий бонус передбачено за перемогу на чемпіонаті України?

– Так… Призовий фонд турніру становить 600 тисяч гривень. Цю суму розподіляють між усіма учасниками. З цих коштів ще вираховують податки.