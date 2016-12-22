Громадські активісти зірвали засідання сесії Львівської міськради

У велику сесійну залу Львівської міської ради увірвались активісти ГО «Розвиток громади», які поводились дуже агресивно, виламали двері, спричинили штовханину та бійку. Учасники пікету зірвали сесійне засідання Львівської міської ради, вимагаючи від депутатів негайного голосування своїх питань.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Учасники пікету агресивно поводилися, вчинили штовханину та бійку в залі. Таким силовим методом активісти «Розвитку громади» вимагають від депутатів проголосувати за їхні рішення.

Відтак у роботі пленарного засідання сесії оголошено перерву до 13.00.