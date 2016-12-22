«Грінера Україна» інвестувала в Галицький район Львова 1,5 млн євро

Наприкінці листопада у Львові відбувся конкурс із визначення компанії-перевізника ТПВ в Галицькому районі. Нею стала «Грінера Україна», яка із 1 грудня почала встановлювати в центрі міста сучасні сміттєві контейнери закритого типу, облаштувавши ними всі 65 майданчиків.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як зазначають у Галицькій районній адміністрації, конкурс відбувся згідно із законодавством, свої пропозиції подали 3 компанії. Заявку «Грінери» конкурсний комітет визначив найбільш вигідною для міста.

Конкурс відбувався у 2 етапи. Перший – це розкриття конкурсних пропозицій. Другий – це, власне, розгляд та оцінка заявки, а також визначення переможця. Як відзначають в РА, одним із найважливіших критеріїв вибору була ціна. Іншим важливим елементом заявки була кількість лотів (за кількістю ЛКП в районі), на які подавались претенденти. Одна із компаній подала заявку лише на 1 із 6 лотів, а інша – запропонувала дещо вищу ціну, аніж «Грінера». Відтак, шляхом голосування переможцем конкурсу було обрано «Грінеру».

Нагадаємо, нещодавно в центрі міста замість окремих сміттєвих баків для пластику, скла, паперу та решти відходів встановили нові, 3 типів: для скла, вторинної сировини (паперу, пластику, металу) та змішаного сміття. Усі – різного об’єму та кольору. Кожен контейнер для змішаних відходів має місткість 3750 літрів, що втричі більше, аніж у тих, які стояли до того. Загалом, нові баки вміщають на 40% більше ТПВ, аніж старі. Компанія придбала 110 змішаних баків, 70 – на скло, та 70 – на вторсировину. Контейнери – італійські. Таке обладнання Львів закупив першим на території країн Східної Європи. Окрім сміттєвих баків, компанія придбала також 3 одиниці спецтехніки з маніпуляторами стандарту Євро-6. Кожна з них упродовж зміни (8 годин) обслуговує 150 контейнерів. Загалом компанія інвестувала в Галицький район міста 1,5 млн євро.