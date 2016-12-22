Депутати з УКРОПу пропонують скасувати низку обмежень на ввезення вживаних іномарок

Народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» зареєстрували у Верховній Раді пакет із двох законопроектів щодо скасування низки обмежень на ввезення в Україну вживаних автомобілів. Про це журналістам заявив голова політради УКРОПу, нардеп Тарас Батенко.

«Ухвалення законопроектів суттєво збільшить ринок вживаних автомобілів, і небагаті люди зможуть дозволити собі їздити на нормальних європейських авто», – заявив Тарас Батенко, зазначивши, що за нинішніми ставками акцизу громадяни не можуть собі дозволити розмитнення автомобілів.

Проект закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» (реєстр. ном. 3252) передбачає продовження пільгового періоду на ввезення вживаних легковиків за зниженими акцизними ставками до 31 грудня 2020 року. Документом також пропонується скасувати деякі обмеження щодо застосування пільгових ставок, зокрема тих, що стосуються ввезення лише одного авто на рік та заборону його перепродажу протягом року. Застосування пільгового мита не має поширюватися на автівки, які ввозяться з території країни-агресора.

Разом з тим, проект закону про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо формування цивілізованого ринку вживаних автомобілів» (реєстр. ном. 5561) передбачає скасування застосування екологічних вимог «Євро-5» при ввезенні старих транспортних засобів. Натомість їх пропонується замінити обов’язковим проходженням технічного огляду під час першої реєстрації авто. Такі нововведення дозволять збільшити надходження до державного бюджету з 600 мільйонів до щонайменше 1,7 мільярдів гривень на рік.

В УКРОПі переконані, що ухвалення відповідних законів дозволить одразу відкрити ринок і забезпечити можливість прозоро заплатити податки на імпорт автомобілів за доступними ставками та без додаткових обмежень.

«Буде дуже добре, коли будь-яка людина зможе оформити таке авто на одному з закордонних Інтернет-сайтів і отримати його за згодою з продавцем на складі в Україні», – сказав народний депутат Віталій Купрій. За його словами, наразі в Україні не існує законодавчих обмежень щодо такої купівлі, однак Державна фіскальна служба та митники чинять спротив подібним угодам, лобіюючи інтереси автодилерів.

«Ми хочемо цього разу нарешті викорінити цю проблему, щоб українці пересіли на нормальні автомобілі, щоб люди не збирали по 2-3 роки кошти на купівлю 10-річних вітчизняних авто», – додав, у свою чергу, представник ГО «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» Михайло Катрук.

Також, як зазначив Тарас Батенко, це дозволить легалізувати увесь наявний автопарк з іноземною реєстрацією, уникнути корупційних явищ і заторів на кордонах.

Пакет законопроектів щодо цивілізованого ринку вживаних автівок у Верховній Раді зареєстрували народні депутати Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін, Валентин Дідич та Ірина Констанкевич. Документи були напрацьовані спільно з ГО «Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто» (Вимагаємо вільного ввезення авто – ГО «ЗАВТРА») та спільнотою RT #ВільніЛюдиМаютьАвто.

ukrop.com.ua