«Британський театр у кіно» розпочинається у Львові

Із 29 грудня львівські глядачі зустрінуть Бенедикта Камбербетча, Джоні Лі Міллера та інших акторів у виставах кращих британських театрів на великому екрані.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Британська Рада в Україні, арт-об’єднання CoolConnections та мережа кінотеатрів Multiplex вітають шанувальників театрального мистецтва із зимовими святами та розширюють географію показів фестивалю «Британський театр у кіно». Зокрема, довгоочікуваний старт проекту відбудеться у новому кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Victoria Gardens (Львів, вул. Кульпарківська, 226А).

Сезон у Львові відкриють беззаперечні театральні хіти – дві вистави «Франкенштейн» із Бенедиктом Камбербетчем та Джоні лі Міллером у головних ролях 29 та 30 грудня. В останній день року ми покажемо безсмертну трагедію «Гамлет: Камбербетч», де номінант на премію «Оскар» продемонструє нове прочитання образу Принца данського одночасно перед гостями театру Barbican у Лондоні та глядачами кінотеатрів всього світу.

«У Сполученому Королівстві цей формат користується надзвичайним попитом – прем’єру вистави «Гамлет» із Камбербетчем наживо показували 87% британських кінотеатрів, – коментує координаторка мистецьких програм Британської Ради в Україні Даша Стокоз. – Для українських глядачів похід на театр у кіно – це можливість побачити свіжі постановки, а також покращити навички слухання англійською мовою».

Зимовий сезон фестивалю із 18 січня продовжить вистава «Дванадцята ніч» – комедія заплутаних романтичних відносин, де усі ролі виконуються чоловіками. Тут ви побачите гру коміка Стівена Фрая, відомого завдяки телесеріалам «Дживс і Вустерс» та «Шоу Фрая та Лорі». А вже 25 січня відбудеться показ вистави «Нічия земля» про відверті розмови двох престарілих письменників Херста і Спунера. Їхні ролі виконують Ієн Маккеллен і Патрік Стюарт – разом вони грали у серії фільмів «Люди Х».

Усі вистави демонструються англійською мовою з українськими субтитрами та передбачені для глядачів віком від 16 років. Дізнатися детальний розклад та придбати квитки можна за посиланням.