У Львові презентували ескізні варіанти реконструкції вул. Бандери

У Львові відбулася зустріч за участі німецьких експертів Торбена Хайнемана (керівника управління планування транспорту у місті Ляйпциг) та Штефана Габі (урбаніста, працівника Інституту міста), під час якої присутнім представили базові принципи планування міста та три ескізні варіанти для вул. Бандери, у рамках проекту «Вулиця для всіх».

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Проект «Вулиця для всіх», який реалізовує команда Інституту міста, має на меті створити прецедент налагодження комунікації між мешканцями, підприємцями та владою міста під час реконструкції міського простору. На прикладі однієї львівської вулиці учасники спільно здійснюватимуть процес планування, особливостями якого є активне залучення усіх зацікавлених сторін.

Головною передумовою планування вулиць має бути інтегрований підхід, тобто вулиця не розглядається як окрема транспортна артерія, а як частина громадського простору міста, пристосована до потреб усіх користувачів.

Також мешканці та користувачі вулиці вважають важливим критерієм під час планування та вибору варіантів облаштування вулиць покращення екології, тобто збереження озеленення вулиці, і, за потреби, планування нового озеленення, зменшення шуму та вібрації.

Учасники наполягали на пріоритетності пішоходів і громадського транспорту перед приватними авто та велорухом. Також зазначили, що громадський транспорт потребує вдосконалення логістики, а для автомобілістів мають бути впорядковані місця для паркувань.

Також учасники зустрічі акцентували увагу на безпеці вулиць – вільному, регульованому проїзді, правильно спланованих пішохідних переходах, використаних якісних матеріалах і контролі якості виконання будівельних робіт.

Результати обговорень показують значну стурбованість львів’ян питанням транспорту в місті та простором вулиць. Сталий розвиток міста повинен ґрунтуватися на принципах інтегрального підходу та охоплювати стратегію сталої мобільності, початок напрацювання якої вже покладено.

У другій половині зустрічі учасники мали змогу ознайомитися та обговорити три варіанти облаштування вулиці Бандери. Було озвучено питання для розуміння певних деталей планування, а також обговорено деякі елементи, серед яких покриття вулиці та вирубка дерев. Половина учасників зустрічі була за збереження автентичного покриття як історичної спадщини. Інші 50% були за асфальтне покриття, яке, на їхню думку, є безпечнішим та таким, що зумовлює менше шуму та вібрації на вулиці.

Партисипативне планування вулиці Степана Бандери триває. Зацікавлені сторони приходять та наводять свої аргументи «за» і «проти» конкретних рішень, які представлені в різних варіантах. Висловлюють конструктивні та раціональні ідеї. Після збору цих ідей команда планувальників продовжить доопрацювання варіантів реконструкції та зможе представити якісніші плани. Водночас команда Інституту міста буде продовжувати інформувати всіх зацікавлених, організовувати обговорення та дискусії, співпрацювати з усіма, в інтересах розробки «Вулиці для всіх».