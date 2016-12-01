Шевченківському гаю присвоїли ім’я Климентія Шептицького

Рішення про присвоєння Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького ухвалили сьогодні, 1 грудня, на сесії Львівської міської ради

«Приємно, що сьогодні депутати одностайно проголосували за присвоєння Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. Фактично, музей отримав нового патрона», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Власне, однією з найбільших візиток Львова є Музей народної архітектури та побуту, в народі його називаю Шевченківський гай. На кожне Різдво, кожен Великдень багато львів’ян, багато гостей приходить туди. І сьогодні є ще один додатковий виток розвитку музею в тому, що музей офіційно отримує ім’я Блаженнішого Климентія Шептицького, який відповідно до дуже багатьох історій, історичних довідок разом із братом достатньо багато зробили для розвитку Львова і для розвитку цієї території», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Рішення було ухвалено з метою вшанування блаженного Климентія Шептицького, завдяки участі якого на територію Музею народної архітектури та побуту була перенесена унiкальна пам’ятка сакрального мистецтва – церква св. Миколая Чудотворця з с. Кривки.