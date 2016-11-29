Хто в грудні отримає підвищену мінімальну пенсію?

А хто з громадян і чому не може розраховувати на перерахунок?

З 1 грудня 2016 року зростає мінімальна пенсія, і тепер вона становитиме 1247 грн (була 1130 грн). Про це підвищення урядовці говорять уже дуже давно, втім у пенсіонерів накопичилося чимало запитань, на які вони не можуть дістати чіткої відповіді. Скажімо, чи всі пенсіонери, які отримують мінімальні пенсійні виплати, можуть розраховувати на підвищення? У якої категорії громадян пенсії не перераховуватимуть? Як уряд вчинить з тими, хто й зараз отримує лише 949 грн тощо?

Тож «Львівська газета» попросила заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Руслану Іванкову відповісти на найбільш болючі запитання.

– Руслано Ярославівно, чи всім пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію, з 1 грудня цього року перерахують пенсії?

− Ні, не всім. У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, перерахунок мінімальних пенсійних виплат за віком буде проведено тим громадянам, які мають відповідний страховий стаж (чоловіки − 35 років, жінки − 30 років), а також тим, яким пенсія була призначена до 1.10.2011 за умови наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу. Тим, хто не має відповідного страхового стажу, перерахунок проведуть пропорційно наявному стажу.

Мінімальну пенсію перерахують лише пенсіонерам, які не працюють. Тим, хто отримує мінімальну пенсійну виплату і працює, розмір пенсійної виплати не зміниться. Але якщо працюючий пенсіонер звільниться з роботи, йому перерахують пенсію з урахуванням прожиткового мінімуму, який є на цей момент.

Перерахунку підлягають також пенсійні виплати та підвищення до пенсій, які визначаються із розміру прожиткового мінімуму: підвищення до пенсій інвалідам війни, учасникам бойових дій; мінімальні розміри пенсій військовослужбовцям та членам їхніх сімей, пенсій через втрату годувальника, що призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб»; мінімальні розміри пенсій з інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та щомісячна державна адресна допомога; надбавки особам, які мають статус «Почесного донора України»; надбавки до пенсій, що призначені відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

– Скільком пенсіонерам Львівщини перерахують мінімальні пенсії?

– Цифри ще уточнюють і найближчими днями вже будемо мати точні дані. Можу сказати, що у травні (тоді також проводився перерахунок у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму) перерахунок було проведено більше ніж 569 тис. громадян, але реальне підвищення мінімальної пенсії відчули лише 461 тис. пенсіонерів. У решти підвищення було незначне.

– У нас є ще доволі багато пенсіонерів, які отримують пенсію у розмірі 949 грн. Мінімальна пенсія зростала, але їм пенсійні виплати не перераховували. А як зараз? Вони можуть розраховувати на підвищення?

– Пенсію в розмірі 949 грн отримують громадяни, в яких основний розмір пенсії, що обчислюють від стажу та заробітної плати, не досягає 949 грн, а становить, скажімо, 750 грн чи 820 грн, тож ту суму, якої не вистачає до 949 грн, їм доплачує держава. У цьому разі – 199 грн і 129 грн. Таким громадянам перерахунок проводитися не буде.

Збільшення пенсії цій категорії громадян можливе лише за умови внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 (встановлення нового розміру виплати, до якого надаватиметься державна адресна допомога).

Також не збільшиться розмір пенсійної виплати у тих випадках, коли розмір підвищення перерахованого розміру пенсії є менший поточної індексації.

– До редакції звернулася пенсіонерка, яка отримує 949 грн пенсії, маючи 35 років страхового стажу (за обов’язкового – 30 років ). Вона вийшла на пенсію достроково, у 55 років, і її основний розмір пенсії становив не повних 900 грн. Після попередніх перерахунків основний розмір її пенсії поволі зростає і у травні вже становив 925 грн. Жінка запитує, якщо після чергових перерахунків основний розмір її пенсії перестрибне цифру 949 грн, то чи може вона розраховувати на мінімальну пенсію – 1247 грн?

– Так, звичайно. Якщо вона має відповідний стаж і основний розмір пенсії буде більший ніж 949 грн, то вона може розраховувати на мінімальну пенсію, яка буде встановлена на той час. У грудні – 1247 грн. Наступного року розмір мінімальної виплати й надалі зростатиме. Але тим жінкам, які достроково вийшли на пенсію, від пенсійної виплати відмінусовують відсотки зменшення за достроковий вихід на пенсію. І якщо ця громадянка бути мати мінімальну пенсію, ці відсотки й надалі будуть відмінусовувати.

– Підвищені мінімальні пенсії пенсіонери отримають уже в грудні?

– Так, починаючи з 4 грудня, пенсіонери почнуть отримувати підвищені мінімальні пенсії. Окрім того, органами Пенсійного фонду України планується у грудні провести виплату пенсій і за січень, так само, як це відбулося наприкінці 2015 року.