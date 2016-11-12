Уже не модно: 5 б’юті-трендів, що нас покидають

А про те, що прийде їм на зміну, розкаже блогер Уляна Вербицька

Я, мабуть, ніколи не втомлюся переконувати своїх подруг, що мода – пані дуже мінлива, а сліпо прямувати за всіма трендами, особливо в макіяжі, не варто. «А якщо завтра буде модно носити мішок на голові, ти ж цього не робитимеш?». Аргумент, ні? Як доказ мінливості трендів, пропоную добірку модних штучок у макіяжі, що були на піку популярності навесні та влітку і вже будуть абсолютно не модними взимку. Нотуйте.

Глянець на зміну матовості

Попри те, що чимало брендів постійно поповнюють свої колекції новинками матових помад, стилісти кажуть, що їхній «модний» час вичерпано. Натомість, у тренді сьогодні глянцеві помади: лакові, блискучі і соковиті – маст-хев сезону. Звісно, на осінь-зиму варто придивитися до темних бордових відтінків, класичного червоного чи такого модного нині коричневого нюду. Також у моді і зовсім незвичні відтінки помад – для сміливих – від темно-синього і навіть до чорного.

Натуральні брови на противагу графічним

Попри те, що візажисти вже кілька сезонів поспіль нагадують модницям, що чіткі й графічні брови не в моді, чимало дівчат й надалі вимальовують брівки під трафарет. Сезон осінь-зима 2016/2017 не став винятком: у моді природні, натуральні брови, навіть злегка недбало зачесані. Зрештою, ніхто не забороняє їх підмальовувати, для природності можна скористатися тінями для брів, вдало підібраними під ваш натуральний колір.

Яскраві тіні замість ніжної пастелі на очах

Шанувальники яскравих тіней можуть радіти: настав їхній зірковий час. Стилісти кажуть, що цього сезону можна бути сміливими. Забудьте про нюдові ніжні кольори, в тренді яскраві тіні на очах. Малюйтеся ними, або вже краще нічим не малюйтеся. Оскільки я не вельми фанат тіней, радше прислухаюся другої поради, а ось тим кому справді личать яскраві очі – маєте величезний майданчик для творчості.

Натуральний тон обличчя на зміну чітким контурам

Чітко промальовані вилиці, проконтурований носик – це вже не модно. В тренді натуральний тон, без зайвих ліній. Тому пудру для контурингу можна відкласти, щонайменше до наступного сезону, кажуть експерти. Втім, як на мене, просто затоноване обличчя виглядатиме аж занадто плоским, тому, щоб макіяж «заграв», варто додати трохи рум’ян. Бронзер також ніхто не відміняв. Ним можна підкреслити або додати засмаги.

Нарощені вії замість натуральних

Стилісти вирішили, що зима аж занадто лінива пора, тож часу і бажання на те, щоб фарбувати вії тушшю в модниць не буде. Тому й пропонують наростити вії і мати чистий спокій. Щоправда, мушу зауважити, що нарощені вії потребують куди більшого догляду, ніж свої, рідні. До прикладу, змивати тіні з очей доведеться лише засобами без олій, також перші кілька днів не можна терти очі тощо. Якщо ж бажання нарощувати вії немає, завжди можна знайти ідеальну для себе туш, що робитиме гарні та пухнасті вії.

Ну, і модницям на замітку: змінилися тренди і в зачісках: замість крупних кучерів пропонують розслаблені легкі кучерики. А на противагу такій собі високій «дульці» на маківці пропонують в’язати ту саму «дульку», але нижче.

Але не забувайте, що мода, як львівська погода, дуже мінлива. Тому не поспішайте позбуватися всього того, що вже перестало бути «не в тренді», адже воно дуже скоро може повернутись. А особистими враженнями від тестування косметичних засобів я ділюся в блозі uliala.blogspot.com. Побачимося там і на сторінках «Львівського газети».