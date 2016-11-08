Російська мова домінує у ключових сферах суспільного життя України – дослідження

Зокрема, російська мова переважає в телеефірі, друкованих виданнях, сфері послуг та українському сегменті Інтернету

Водночас матеріали огляду свідчать про домінування української мови в освіті й кінопрокаті. Унаслідок прийняття закону про обов’язкову частку українських пісень на радіо зросла присутність україномовної музики в радіоефірі.

Такими є підсумки аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2016 році», що його оприлюднив рух «Простір свободи».

Документ, презентований 8 листопада у Києві, базується на даних державної статистики, соціології, а також моніторингових досліджень, здійснених волонтерами в усіх регіонах України.

На думку авторів дослідження, така ситуація становить загрозу мовній ідентичності українців і національній безпеці держави.

Згідно з даними огляду, українська мова є рідною для 60% громадян України (не враховуючи окуповані території). Російську мову вважають рідною 15%, обидві мови рівною мірою – 22%, іншу мову – 2%. Проте говорять завжди або переважно українською удома лише 50% українців, російською – 24%, «іноді російською, іноді українською» – 25%.

Водночас на окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини здійснюється стрімка примусова русифікація, українська мова витіснена з усіх сфер суспільного життя.

Частка школярів, що здобувають освіту українською мовою в 2015/16 році сягнула 89,5%, зрісши за рік на 0,2%. Проте в деяких областях частка учнів, що навчаються українською, знизилася.

Найменше школярів навчаються українською мовою на Донеччині (58%), найбільше – на Рівненщині (100%). У Києві навчаються українською 97% школярів, на Полтавщині 98%, на Дніпропетровщині 81%, на Харківщині 73%, на Одещині 69%.

Українською мовою навчалися в 2015/16 році 89,4% першокласників.

Державну мову для складання тестів ЗНО з історії України обрали у 2016 році 93% випускників, з математики – 88%, з біології – 91%.

У кінопрокаті сумарна кількість фільмів, дубльованих або озвучених українською мовою, продовжує зростати і сягнула в 2016 році 88%. Частка фільмів з російським звуком знижується і становить цьогоріч менше 4%, решта фільмів демонструються мовою оригіналу (переважно англійською) з українськими субтитрами.

Частка газет, що їх видають українською мовою, не змінилася і становить лише 34%, частка загального тиражу книг – 64%. При цьому масований імпорт з Росії в рази перевищує випуск книг в Україні.

У прайм-тайм 7 найрейтинговіших телеканалів українська мова звучить лише 30,6% часу, російська – 34,4%. Решту 35% займають двомовні ефіри, під час яких також найчастіше домінує російська мова.

Осінь 2016 року позначилася зростанням частки пісень українською мовою в радіоефірі. У жовтні ця частка сягнула 10% (удвічі більше, ніж 2014 року), а у листопаді очікується її зростання до передбачених новим законом 25%.

За підсумками моніторингу кафе і ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та Сєверодонецьк) лише 40% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 60% надруковано меню українською і тільки в 49% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою. При цьому ситуація дуже різниться залежно від регіону. У південних і східних містах україномовних клієнтів майже завжди обслуговують російською. Впадає в око стрімка латинізація вивісок: 35% закладів харчування і 22% магазинів мають вивіски лише латинськими літерами, що в 2-3 рази перевищує показники п’ятирічної давнини.

Автори огляду відзначають, що ключовим негативним чинником, який стимулює витіснення української мови з найважливіших суспільних сфер, є мовний закон Ківалова-Колесніченка. Для приведення правового поля у відповідність з Конституцією і європейською практикою необхідно скасувати цей закон і прийняти нове мовне законодавство.

Огляд становища української мови в 2016 році. Повний текст.

Огляд становища української мови в 2016 році. Презентація (інфографіка).