На посаду головного лікаря області претендує сім осіб

Завершився прийом документів претендентів на вакантну посаду директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

Заяви на конкурс приймали до сьогодні, 8 листопада. А сам конкурс має відбутися 11 листопада 2016 року.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, на посаду претендують семеро осіб:

з/п

 ПІБ кандидата Посада, місце праці
1 КОЛАЧИНСЬКИЙ
Микола Іванович		 Головний лікар Львівської обласної лікарні відновного лікування
2. КОМАР
Андрій Володимирович		 Завідувач поліклінічним відділенням
№ 2 Десятої міської лікарні
3. ДЕЦИК
Михайло Олександрович		 Не працює
4. МАЇК
Роман Степанович		 Начальник-лікар інформаційно-аналітичного центру Клінічної лікарні Львівської залізниці
5. ЖУРАЄВ
Рустам Курбанович		 Не працює
6. СТУПНИЦЬКИЙ
Ростислав Миколайович		 Професор кафедри стоматології Івано-Франківського національного медичного університету
7. ІВАНІВ
Ігор Ігорович		 Директор з маркетингу ТОВ «Соціум Україна», член ГО «Всеукраїнська координаційна рада Майдану»

Нагадаємо, конкурс на заміщення цієї посади було оголошено 17 жовтня – після того, як звільнився попередній директор департаменту Богдан Чечотка, що очолював департамент від вереcня 2014 року.

  • Andrew 101

    СТУПНИЦЬКИЙ педрило скрізь лізе.