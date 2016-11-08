На посаду головного лікаря області претендує сім осіб

Завершився прийом документів претендентів на вакантну посаду директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації

Заяви на конкурс приймали до сьогодні, 8 листопада. А сам конкурс має відбутися 11 листопада 2016 року.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, на посаду претендують семеро осіб:

№ з/п ПІБ кандидата Посада, місце праці 1 КОЛАЧИНСЬКИЙ

Микола Іванович Головний лікар Львівської обласної лікарні відновного лікування 2. КОМАР

Андрій Володимирович Завідувач поліклінічним відділенням

№ 2 Десятої міської лікарні 3. ДЕЦИК

Михайло Олександрович Не працює 4. МАЇК

Роман Степанович Начальник-лікар інформаційно-аналітичного центру Клінічної лікарні Львівської залізниці 5. ЖУРАЄВ

Рустам Курбанович Не працює 6. СТУПНИЦЬКИЙ

Ростислав Миколайович Професор кафедри стоматології Івано-Франківського національного медичного університету 7. ІВАНІВ

Ігор Ігорович Директор з маркетингу ТОВ «Соціум Україна», член ГО «Всеукраїнська координаційна рада Майдану»

Нагадаємо, конкурс на заміщення цієї посади було оголошено 17 жовтня – після того, як звільнився попередній директор департаменту Богдан Чечотка, що очолював департамент від вереcня 2014 року.