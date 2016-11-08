На посаду головного лікаря області претендує сім осіб

Завершився прийом документів претендентів на вакантну посаду директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Заяви на конкурс приймали до сьогодні, 8 листопада. А сам конкурс має відбутися 11 листопада 2016 року.
Як повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, на посаду претендують семеро осіб:
|№
з/п
|ПІБ кандидата
|Посада, місце праці
|1
|КОЛАЧИНСЬКИЙ
Микола Іванович
|Головний лікар Львівської обласної лікарні відновного лікування
|2.
|КОМАР
Андрій Володимирович
|Завідувач поліклінічним відділенням
№ 2 Десятої міської лікарні
|3.
|ДЕЦИК
Михайло Олександрович
|Не працює
|4.
|МАЇК
Роман Степанович
|Начальник-лікар інформаційно-аналітичного центру Клінічної лікарні Львівської залізниці
|5.
|ЖУРАЄВ
Рустам Курбанович
|Не працює
|6.
|СТУПНИЦЬКИЙ
Ростислав Миколайович
|Професор кафедри стоматології Івано-Франківського національного медичного університету
|7.
|ІВАНІВ
Ігор Ігорович
|Директор з маркетингу ТОВ «Соціум Україна», член ГО «Всеукраїнська координаційна рада Майдану»
Нагадаємо, конкурс на заміщення цієї посади було оголошено 17 жовтня – після того, як звільнився попередній директор департаменту Богдан Чечотка, що очолював департамент від вереcня 2014 року.
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Andrew 101