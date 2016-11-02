Нові паспорти: хто, де і за скільки зможе отримати ID-картку

З листопада Україна переходить на пластикові паспорти



Від 1 листопада всі громадяни України мають змогу замість паперового паспорта оформити картки, які засвідчують особу. Однак наразі карток ще не видають. У головному управління державної міграційної служби у Львівській області кажуть, що чекають на спеціальне розпорядження з Києва. Систему запустять щойно її переформатують на видачу паспортів з 14 років, а не з 16, як було раніше.

Отримати документ можна буде у всіх районах області, крім п’яти пунктів. У Сколівському, Турківському, Перемишлянському районі, а також у Бориславі та Трускавці наразі видаватимуть паспорти старого зразка. Там чекають на облаштування пунктів прийому документів спеціальною технікою. Зробити це обіцяють до кінця року.

Хто може отримати ID-картку

Пластикові ID-карти почали оформляти ще на початку цього року, проте досі документ отримували тільки 16-річні українці, і за цей час Держміграційна служба встигла видати більше ніж 160 тис. паспортів.

Відтепер же їх виготовлятимуть також у разі втрати чи викрадення паспорта, його пошкодження, зміни прізвища (імені та по батькові) чи на бажання особи.

Законом передбачено оформлення паспорта громадянина України після досягнення ним 14 років. Однак особам, які не досягли 18-ти років, паспорт оформлятимуть на 4 роки, іншим − на 10 років.

При цьому старі документи залишаються чинними.

Яким буде новий паспорт?

Нові паспорти громадян України матимуть вигляд пластикової картки 54 х 85,6 мм. Вони міститимуть текст українською та англійською мовами.

Що найважливіше − в паспорт громадянина України, який досяг 18-річного віку, буде вбудований безконтактний електронний носій, в який будуть вносити засоби електронного цифрового підпису. Новий чип неможливо замінити чи скопіювати, що підвищує безпеку внутрішніх паспортів, адже підробити їх, як стверджують в уряді, фактично неможливо.

Кожен перегляд персональних даних особи буде реєструватися у системі і зберігатиметься. Тобто, за потреби, можна буде дізнатися, коли і хто з чиновників їх переглядав.

Яку інформацію міститиме картка?

На картці буде розміщено фото, вказано прізвище, ім’я та по батькові власника українською мовою та транслітерацією. Також там зазначатиметься номер документа, громадянство, стать, дата народження, дата видачі паспорта, доки він чинний, цифровий підпис особи та ідентифікаційний номер. Тож останнього більше не буде потреби мати окремо.

На чип паспорта громадянина України, крім вказаної вище інформації, записуватимуть також електронний цифровий підпис (лише для осіб, які досягли 18-річного віку), який дозволить у майбутньому використовувати різноманітні електронні сервіси, зокрема отримувати адміністративні послуги, не виходячи з дому.

Міститимуть нові паспорти і відбитки пальців власника. Зніматимуть їх, щоправда, тільки з дозволу особи.

Зчитати інформацію, яку записано на чип (окрім відбитків пальців рук) можна за допомогою навіть сучасного смартфона.

Разом з цим, паспорт не містить видимої інформації про прописку. Вона доступна лише на чипі. І тут виникають певні незручності: якщо треба в якусь установу чи організацію подати місце прописки, доведеться брати та нести з собою додаток до ID-картки − паперовий витяг з реєстру.

Скільки це коштуватиме?

Оформлення першого паспорта громадянина України (для осіб 14-16 років), як і раніше, буде безкоштовним. У разі заміни чи виготовленні нової ID картки потрібно буде заплатити адміністративний збір. Точна вартість наразі не відома, приблизно це 80 грн.

Які документи потрібні?

Для тих, хто виробляє паспорт уперше, потрібно подати свідоцтво про народження, паспорти батька та матері і довідку про місце реєстрації.

Свідоцтво про народження та довідка про місце реєстрації знадобиться і для отримання нового документа, якщо втратили старий.

Якщо хтось захоче поміняти паспорт на ID-картку, зробити це можна буде за старим паспортом.

Де можна отримати картку?

ID-паспорт можна виготовити у багатьох відділеннях Державної міграційної служби у всій Україні. Переселенці з Донецької та Луганської областей можуть отримати документ в будь-якому паспортному столі, надавши довідку переселенця. Список відділень у Львівській області:

м. Львів, вул. Городоцька, 126

м. Львів, вул. Чайковського, 17

м. Львів, вул. Зелена, 150

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 67

м. Львів, вул. Туган-Барановського, 9-а

м. Львів, вул. Донецька, 3

м. Броди, вул. Щурата, 8

м. Дрогобич, вул. Стрийська, 64

м. Стрий, вул. Львівська, 141

м. Жидачів, вул. Вокзальна, 6

м. Золочів, вул. Пачовського, 7

м. Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 81

м. Мостиська, вул. Будзиновського, 4

м. Миколаїв, вул. Чайковського,18

м. Пустомити, вул. Даші Дяченко, 9

м. Радехів, вул. Сонячна, 2

м. Самбір, вул. Кобільника, 11

м. Сокаль, вул. Семенюка, 2

м. Старий Самбір, вул. Коцюбинського, 6

м. Яворів, вул. Львівська,10

Перший паспорт особи видають лише за місцем прописки. Обміняти ж старий на нову ID-картку можна буде у будь-якому відділенні.