З кінця жовтня українська армія стане контрактною і добровільною

Президент України Петро Порошенко заявив, що з кінця жовтня українська армія стане контрактною та добровільною

Про це, як дізналася “Львівська газета” з повідомлення прес-служби президента, гарант заявив під час церемонії передачі військової техніки та озброєння Збройним Силам під час робочої поїздки до Харківської області.

«Як я і обіцяв, я поставив завдання щоб до кінця жовтня шоста хвиля демобілізації була завершена. Що ми отримаємо в кінці жовтня? Де-факто, багато політиків нам обіцяли перехід на контрактну армію. Я наголошую, що з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою», – заявив Петро Порошенко під час свого виступу.

«Мною поставлене завдання, щоб всі військовослужбовці пройшли добрий рівень бойової підготовки, тренувань та навчання. Так само, як і 13 тис. військовослужбовців, які проходитимуть строкову службу», – сказав глава держави. Він зауважив, що солдати-строковики більше не будуть працювати будівельниками на дачах, або виконувати інші завдання, не призначені для бойового навчання.

Президент також підкреслив, що призовники строкової служби не будуть направлені у місця проведення бойових дій, у зону антитерористичної операції. «Головне їх завдання – навчитися захищати Батьківщину, стати справжнім захисником України», – сказав Петро Порошенко.

Президент України повідомив, що вирушає в зону АТО, де зустрінеться з військовослужбовцями, які готуються до демобілізації.