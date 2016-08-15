Безкоштовні путівки в санаторій

Хто може на них претендувати

Щомісяця із зарплати працівників відраховують певний відсоток у Фонд соціального страхування. Згодом ці гроші використовують на оплату листків непрацездатності, зокрема й «декретні» тощо. Ще кілька років тому за рахунок соцстраху можна було отримати путівку на оздоровлення дітей у санаторіях та таборах відпочинку або самому оздоровитися. Путівок було доволі багато, у газеті навіть друкували оголошення, в яких просили зголоситися працівників, які хочуть поправити здоров’я в санаторії. Нині такої можливості нема. Чому? Читачі «Львівської газети», які хотіли б отримати безкоштовно чи з оплатою 20% путівку в санаторій, чіткої відповіді для себе не знайшли. Кажуть, що тепер путівки розподіляють комісії охорони здоров’я. Але куди йти, на чиє ім’я писати заяву, так і невідомо. Тож ми попросили начальника відділу соціальних послуг Львівського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Лесю Нашору пояснити ситуацію.

«Раніше на путівку в санаторій могла претендувати кожна офіційно працевлаштована людина. Для цього потрібно було отримати відповідну довідку від сімейного лікаря та оплатити 20% вартості путівки, – каже Леся Іванівна. – Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності такі путівки закуповувалися за рахунок сплаченого єдиного соціального внеску (ЄСВ). Також фонд оплачував оздоровлення дітей в літніх таборах, фінансував дитячі спортивні школи та студентські санаторії-профілакторії тощо. Але з 1 січня 2015 року змінилося законодавство, яке не дозволяє фонду фінансувати ці напрями».

Єдиною соціальною послугою, яку нині фінансує фонд, за словами Лесі Іванівни, є оплата відновлювального лікування у спеціалізованих реабілітаційних відділеннях санаторіїв. Санаторно-курортна реабілітація спрямована на відновлення здоров’я працівника, профілактику ускладнень хвороб та зменшення витрат на допомогу з тимчасової непрацездатності.

На 2016 рік Фондом закуплено 13386 путівок, з них 215 путівок для застрахованих осіб Львівщини (саме стільки замовили львівські лікувальні заклади). На відновне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторіїв можуть претендувати хворі після: гострого інфаркту міокарда, пролікованої нестабільної стенокардії, операцій на серці та магістральних судинах, гострих цереброваскулярних порушень, оперативних втручань на органах травлення, ортопедичних, травматологічних операцій, опіків, при дефектах та пороках розвитку хребта, порушенні обміну речовин та захворюваннях ендокринної системи тощо.

Тож нині отримати путівку за рахунок Фонду соцстрахування можуть лише хворі й ті, хто має відповідні покази. Скеровують пацієнтів на відновлювальне лікування медичні комісії закладів охорони здоров’я. Застраховані особи cкеровуються безкоштовно до оздоровниць безпосередньо із стаціонарів лікувальних закладів й на період відновного лікування їм видається листок непрацездатності.

На Львівщині цього року найбільше путівок для дітей з порушенням обміну речовин замовив Львівський обласний ендокринологічний центр. Скеровували на відновне лікування хворих, які перенесли інфаркт та операції на серці, й Львівський обласний кардіологічний центр, 8-ма міська клінічна лікарня та інші заклади охорони здоров’я області, міста, районів.

«Фінансові можливості фонду дозволяють у 2017 році скерувати на відновне лікування значно більшу кількість осіб. Тож сподіваємося на плідну співпрацю з Департаментом охорони здоров’я ЛОДА», – каже Леся Нашора.

– А про путівки в санаторій для працездатних осіб, яких, на щастя, оминули перераховані вище недуги, але котрим не завадило б дещо поправити своє здоров’я, оздоровчі путівки для дітей дитячі табори можна забути?

– Наразі не відомо. Питання про повернення закупівлі таких путівок не раз порушували. На сайті президента зареєстрована петиція з цього приводу, яка в короткі терміни набрала 25 тисяч голосів. Але щоб повернутися до закупівлі путівок Фондом соціального страхування для працездатних осіб, дітей, слід внести зміни у чинне законодавство. Чи проведуть такі зміни і коли народні депутати? Тож вирішення цього питання залишається за ними.

Леся Бущак