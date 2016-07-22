Чорнії брови, карії очі…

Таємниці догляду за бровами

Якщо очі – дзеркало душі, то брови – рамка для цього дзеркала. І лише від вас залежить яку рамку ви оберете для свого люстерка. Якось гріючись на сонці на лавочці на площі Ринок, я спостерігала за перехожими панянками. І дійшла висновку, що всіх львівських і приїжджих пань можна умовно поділили на категорії: на тих, хто має гарні брови від природи і нічого з ними не робить; на тих, кого природа обділила бровами, але вони вміло коригують їхню форму і тих, хто колись мав гарні брови, а зробив з ними хтозна-що. До якої категорії належу я? У мене, схоже, збірний образ. Від природи в мене не густі брови, але довгі й кучеряві. Щоб «вгамувати» їх, доводиться вранці неабияк постаратись, озброївшись кількома засобами для стайлінгу. Підправити форму здалось би, але я боюся довіритись невідомому майстру. Тому за своїми бровами я доглядаю сама і сьогодні хочу поділитися кількома таємницями мого домашнього догляду за бровами.

Визначити, які брови личитимуть, підкаже простий трюк з олівцем. Візьміть олівець та приставте його до крил носа. Лінія початку брови має перетинатися з лінією крил носа та верхнього кутика ока, а ось хвостик брови має межувати з крилом носа та зовнішнім кутиком ока. А ось лінія крил носа та зіниці підкаже, де краще зробити вигин брови. Більш зрозумілу схему можна роздивитися на світлині знизу. Така схема загальновідома, і нею активно користуються і початківці, і професіонали.

Якщо вже видаляти зайві волоски, то тільки пінцетом, і в жодному разі не бритвою (я взагалі здивована, що до такого можна додуматись, але окремі факти змушують попередити експериментаторів). Та й навіть пінцетом підщипувати брови треба акуратно й без фанатизму. Існує думка, що видаляти волосинки можна лише по нижньою краю брови. Насправді це не зовсім так, якщо є зайве з верхнього краю, його також можна прибрати, але надто не захоплюйтеся. Якщо робите корекцію брів самі, подбайте про гарне освітлення, тоді вдасться не пропустити жодного зайвого волоска.

До речі, для тих, хто важко переносить біль, для знеболення можна використовувати або тепло, або холод. Можна розпарити обличчя, потримавши його над відваром трав. Або ж зробити гарячий компрес на брови. Щодо охолодження, то вам знадобиться кубику льоду, яким треба обробити ділянку брів: так біль стане менш відчутним.

Якщо у вас довгі та кучеряві брови, як у мене, і вам так само, як і мені, це заважає, то брови треба прорідити. Зізнаюсь, я раніше грішила тим, що підстригала найдовші волоски. Не так давно мене «просвітили», що цього робити не можна категорично. Все через те, що з кожною такою стрижкою брови відростають швидше, а ще й до того ж стають жорсткими і вкладати їх буде все складніше. І розповіли мені про чудову техніку для прорідження брів: насамперед треба зачесати брови гребінцем чи щіточкою для брів донизу і вищипати пінцетом усі зайві найдовші волоски. Потім зачесати брови доверху і так само забрати зайві найдовші волоски.

Якщо хочете мати гарні брови, фахівці радять озброїтися олійками і хоча б щовечора змащувати ними брови. Найдієвіша для росту брів та вій – рицинова олія. Вона доволі жирна, тому я її наношу лише на ніч. На чистий ватний диск наношу кілька крапель олії та змащую брови. Вранці змиваю під проточною водою. Видимого росту брів поки що не побачила, бо лише почала виробляти в собі звичку користуватись олійкою кожного дня, але за відгуками інших дівчат знаю, що засіб дієвий.

Ще бути красивими бровам допомагає масаж. Після того, як ви нанесли на них олійку, зробіть бровам приємне: злегка подушечками пальців помасажуйте їх, а тоді зробіть кілька постукуючих рухів. Якщо такі масажі робити для брів постійно та регулярно, то вони віддячать швидким ростом та гарним виглядом. До речі, не відкладайте масаж для брів на вечір, а зробіть це просто зараз, дочитуючи цю статтю. Але зауважте: єдине, чого не люблять брови – це коли їх кудлатять. Тому в жодному разі не тріть брови та не зачісуйте їх проти росту.

Заздрю тим, у кого від природи темні й виразні брови, мені ж мої доводиться підмальовувати. Раніше я користувалася фарбою для брів, купити її можна в будь-якому косметичному магазині. Рецепт простий: пасту змішати в окисником у пропорції 1:1 і нанести спеціальною щіточкою на брови. Приблизно 5 хвилин такої аплікації на обличчі й цього достатньо, щоб волосини забарвилися яскравіше.

Але останнім часом для підмальовування брів я використовую олівець або ж віск та тіні для брів. Тут також усе просто. Тут слід пам’ятати одне золоте правило: і олівець, і тіні треба добре розтушувати щіточкою. У жодному разі не легковажте цієї порадою, бо ризикуєте виглядати щонайменше смішно. Також існують спеціальні тонувальні туші та філери для брів: ними достатньо прочесати брівки, щоб вони виглядали яскравішими, але максимально природними.

А для тих, кого природа обділила бровами, або тим, кому в юності «свербіли руки» поскубати брови, а тепер вони не ростуть, придумали татуаж брів. Тут також є кілька нюансів, основний з яких − професійний майстер, який зробить брови максимально природні. Все ж таки тату брів ви робите не на п’ять днів.

До речі, якщо говорити про тренди на брови цього року, то модними залишаються широкі природні брови, зі зачесаними волосками догори. До речі, саме цей прийом дозволяє зробити погляд більш відкритим та світлішим. Спробуйте.

Сподіваюся, поради мої корисні.

Ваша Уляна Вербицька