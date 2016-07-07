У Дрогобичі пройде антикорупційний форум (програма)

Участь у заході візьмуть очільники Львівщини

Антикорупційний форум органів місцевого самоврядування та громадських ініціатив відбудеться 12 липня 2016 року у Дрогобичі за адресою: вул Грушевського,59 у приміщенні Вищого професійного училища №19.

 

ПРОГРАМА

09.30-10.00 Реєстрація
10.00-10.15 Вітальні слова Тарас Кучма, міський голова Дрогобича

Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради
10.15-11.30 Панельна дискусія:
Антикорупція: дільність ГО у Західному регіоні Модератор: Олексій Орловський, директор програмноїініціативи «Демократична практика»
Львівщина у боротьбі з корупцією Олег Синютка, голова ЛОДА
Сила та слабкості громадського суспільства у боротьбі з корупцією Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
Досвід громадської дії: перемоги та поразки Володимир Попович, асоціація «Кластер Деревообробки таМеблевого Виробництва»;

Богдана Неборак, го «Інститут Масової Інформації»;

«Особистий кабінет львів’янина», Іван Коржов, ГО «На часі»

«Ранній моніторинг корупціногенних факторів», Володимир Кондзьолка, товариство «Юрій Дрогобич», директор Інститут міста Дрогобича

«Публічні бюджети у сфері охорони здоров’я», Христина Терешко, БФ «Медицина і право»
11:30 – 12:00 Кава-перерва
12:00 – 13:30 Як працювати з органами самоврядування для зменшення корупції:

кейси та дискусія
Кейс 1: Безкоштовне виділення земель. Чи є корупція? Модератор – Олександра Губицька, ГО «Львівська група», журналіст «Наші гроші»
Кейс 2:  Моніторинг місцевих рад: як не допустити корупції Модератор Юрій Танасійчук, Президент ГО «Наше Право»
Кейс 3: Екологічні питання: як уникати корупції та шкоди длягромади? Модератор – Володимир Воробей, директор агенції економічного розвитку «PPV.knowledge networks»
13:30 – 14:15 Обід
14:15 – 16:15 Динамічна мережа
Формування антикорупційної Стратегії місцевого самоврядування Львівщини методом динамічної мережі Модератор Тарас Плахтій, голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”
16.15-17.00 Підбиття підсумків. Прийняття резолюції форуму.

 