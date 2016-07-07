У Дрогобичі пройде антикорупційний форум (програма)

Участь у заході візьмуть очільники Львівщини
Антикорупційний форум органів місцевого самоврядування та громадських ініціатив відбудеться 12 липня 2016 року у Дрогобичі за адресою: вул Грушевського,59 у приміщенні Вищого професійного училища №19.
ПРОГРАМА
|09.30-10.00
|Реєстрація
|10.00-10.15
|Вітальні слова
|Тарас Кучма, міський голова Дрогобича
Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради
|10.15-11.30
|Панельна дискусія:
|Антикорупція: дільність ГО у Західному регіоні
|Модератор: Олексій Орловський, директор програмноїініціативи «Демократична практика»
|Львівщина у боротьбі з корупцією
|Олег Синютка, голова ЛОДА
|Сила та слабкості громадського суспільства у боротьбі з корупцією
|Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»
|Досвід громадської дії: перемоги та поразки
|Володимир Попович, асоціація «Кластер Деревообробки таМеблевого Виробництва»;
Богдана Неборак, го «Інститут Масової Інформації»;
«Особистий кабінет львів’янина», Іван Коржов, ГО «На часі»
«Ранній моніторинг корупціногенних факторів», Володимир Кондзьолка, товариство «Юрій Дрогобич», директор Інститут міста Дрогобича
«Публічні бюджети у сфері охорони здоров’я», Христина Терешко, БФ «Медицина і право»
|11:30 – 12:00
|Кава-перерва
|12:00 – 13:30
|Як працювати з органами самоврядування для зменшення корупції:
кейси та дискусія
|Кейс 1: Безкоштовне виділення земель. Чи є корупція?
|Модератор – Олександра Губицька, ГО «Львівська група», журналіст «Наші гроші»
|Кейс 2: Моніторинг місцевих рад: як не допустити корупції
|Модератор Юрій Танасійчук, Президент ГО «Наше Право»
|Кейс 3: Екологічні питання: як уникати корупції та шкоди длягромади?
|Модератор – Володимир Воробей, директор агенції економічного розвитку «PPV.knowledge networks»
|13:30 – 14:15
|Обід
|14:15 – 16:15
|Динамічна мережа
|Формування антикорупційної Стратегії місцевого самоврядування Львівщини методом динамічної мережі
|Модератор Тарас Плахтій, голова ГО “Центр розвитку української культури та самоорганізації”
|16.15-17.00
|Підбиття підсумків. Прийняття резолюції форуму.
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Андрей Филоненко