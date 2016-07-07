У Дрогобичі пройде антикорупційний форум (програма)

Участь у заході візьмуть очільники Львівщини

Антикорупційний форум органів місцевого самоврядування та громадських ініціатив відбудеться 12 липня 2016 року у Дрогобичі за адресою: вул Грушевського,59 у приміщенні Вищого професійного училища №19.

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