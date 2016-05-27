Міжнародний агрофорум у Львові

Три дні на території державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» триватиме ІІІ Міжнародний форум з розвитку фермерства в Україні АГРОПОРТ Львів-2016.

Це – один з найбільших галузевих заходів на теренах Східної Європи, який проходить він під егідою Організації Об’єднаних Націй. Основні заходи відбуваються на третьому поверсі міжнародного терміналу «А». У програмі форуму – виставка сільськогосподарської техніки та сучасних технологій вирощування, зберігання та переробки агропродукції, тематичні семінари та конференції для спеціалістів, неформальні зустрічі з фахівцями галузі. У рамках форуму також відбувається ІІ Національний конкурс шеф-кухарів «Дні української кухні», учасники якого для приготування конкурсних страв використовують лише вітчизняну фермерську продукцію.

Фото Володимира Дубаса

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