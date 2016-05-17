В Україні дорожчає бензин

У вівторок, 17 травня, мережа АЗК ОККО першою з найбільших операторів підвищила вартість всіх палив. Про це OilNews повідомили в Консалтинговій групі А-95 з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку. Всі палива подорожчали на 50 коп./л. Так, бензин А-95 досяг 23,49 грн/л, а дизпаливо – 20,49 грн/л. Pulls 95 торгується по 24,49 грн/л.

За оперативними даними, інші учасники ринку поки не піднімали ціни на АЗС.