На заклади профтехосвіти Львівщини з держбюджету додатково виділили понад 40 млн. грн.

Місцеві бюджети Львівщини отримають із держбюджету 43,5 млн. грн. на фінансування закладів профтехосвіти

Кошти розподілені між професійно-технічними училищами у районах області, а також містах Борислав, Дрогобич, Новий Розділ, Самбір, Стрий та Червоноград.

«Ці кошти додатково виділені з держбюджету на утримання закладів профтехосвіти. І розподіл відбувався між місцевими бюджетами, де не вистачає фінансування на цю мету», – пояснив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

Загалом розподіл здійснювався з розрахунку на одного учня. Для професійно-технічних училищ, які розташовані у районах області передбачено 24 млн. грн., містах Борислав – 1,4 млн. грн., Дрогобич – 3,6 млн. грн., Новий Розділ – 2,5 млн. грн., Самбір – 2 млн. грн., Стрий – 6,7 млн. грн. та Червоноград – 3,3 млн. гривень.

На сьогодні з державного бюджету вже надійшло 23,9 млн. грн. – близько 55% передбачених асигнувань. Департамент фінансів у повному обсязі перерахував ці кошти згаданим міським бюджетам.