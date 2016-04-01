Весна прийшла – нову моду на макіяж принесла

Що радять стилісти в новому сезоні

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Про що я можу говорити вічно? Про погоду та моду. Бо то – благодатні теми для розмов і мають багато спільного. Погодьтеся, будь-яку бесіду з колежанками можна підтримати фразами: «Чула, в п’ятницю обіцяють дощ, а моє старе пальто вже не модне». Мода – то як львівська погода: примхлива і непостійна. Візьмімо лише моду в макіяжі. Наприклад, тренд на блакитні стрілки і яскравий рум’янець зникли так само швидко, як в ясний день у Львові на небі з’являються хмари й починається злива. Але після зливи у Львові знову стає сонячно. Мода повертається так само блискавично швидко. З’ясуймо деталі. Не в погоді, звісно, а в моді.

2016 рік повертає нас у 1990-ті: топи, картаті сорочки, джинси з високою талією, кльош – все, як у дитинстві. Такі ж «великі повернення» і в макіяжі. Навесні 2016-го в макіяжі модно робити акцент на очах – і що яскравіше, то краще. Фіолетові, зелені, рожеві чи жовті тіні – фантазії буде де розгулятися. Але раджу: в погоні за трендами будьте обережні, бо ризикуєте виглядати недоречно. Якщо все-таки хочеться додати весняної свіжості й новизни в повсякденний макіяж, то зробіть бірюзову чи фіолетову стрілочку або підведіть яскравим олівцем нижній куточок ока – образ не видаватиметься перевантаженим, а виглядатиме гарно й модно.

З 90-х повертається мода на сині стрілки – як широкі, так і легка підводка верхньої повіки. Сміливо експериментуйте. Але пам’ятайте, що світлооким – тим, у кого сірі, блакитні або зелені очі, – личитиме блакитний, бірюзовий відтінок синього, а карооким, навпаки, яскраво-синій електрик або індиго.

фото: hotmode.com.ua

фото: hotmode.com.ua

фото: myledi.net

фото: myledi.net

фото: wdoma.com

фото: wdoma.com

Цього року у тренді підводити тінями нижню повіку. При цьому на верхню повіку можна нанести лише світлі базові тіні. Такий макіяж зробить виразнішими очі, однак може й підкреслити синці під очима (навіть якщо їх немає). Тому, роблячи такий макіяж, не забудьте витерти тіні, які можуть осипатися, саму ж зону під очима слід висвітлити з допомогою консилера.

фото: terrawoman.ua1

фото: terrawoman.ua1

Яскравість у моді не лише на очах, а й на губах. Завжди актуальна червона помада: від класики до сміливих оранжевих відтінків. Також можна експериментувати, зробивши макіяж губ в техніці омбре – це коли темніший відтінок помади на краях перетікає у світліший. Або ж для відчайдушних модниць і для макіяжу на вечір можна в кутики губ додати чорного олівця і затушувати його в основний колір помади. Також у моді доволі неприродні відтінки помад, наприклад, яскраво фіолетовий чи колір хакі.

фото: edinstvennaya.ua

фото: edinstvennaya.ua

фото: trkr.ru

фото: trkr.ru

Навесні 2016 року нікуди не зникає мода на матові помади. Косметичні бренди активно поповнюють свої колекції новими відтінками матових помад. На вибір і помади в класичному форматі, помади-олівці, матові помади-блиски. Єдине: якщо захоплюєтеся матовими помадами, завжди тримайте губи в ідеальному стані, не забувайте їх постійно зволожувати перед і після нанесення помади, а кілька разів на тиждень побалуйте губи цукровим скрабом. Для його приготування знадобиться всього лише чайна ложка цукру, 1/3 чайної ложки води та 1/3 чайної ложки оливкової олії. Змішайте інгредієнти, нанесіть масу масажними рухами на губи на 30-40 секунд. Після цього обполосніть губи теплою водою, потім прохолодною. Губи стануть розкішними та м’якими.

фото: beauty.ua

фото: beauty.ua

menina.ru

фото: menina.ru

Мій улюблений тренд, абсолютний nude – макіяж без макіяжу. Обличчя, що сяє здоров’ям, легенький рум’янець на щоках і непомітна туш на віях. Для створення макіяжу в стилі nude знадобиться легкий BB-крем, прозора пудра для закріплення макіяжу, консилер, щоб забрати всі почервоніння та темні кола під очима, хайлайтер, щоб додати обличчю сяйва, світло-бежеві або ніжно-рожеві тіні, рум’яна ніжного персикового відтінку і, звичайно, туш для вій та помада приглушених, в ідеалі світлих, тонів.

фото: diamiss.ru

фото: diamiss.ru

фото: terrawoman.ua

фото: terrawoman.ua

У моді залишаються природні широкі брови. Щоб підкоригувати форму,  їх можна трішки підмальовувати. Але пам’ятайте: брови мають виглядати природно, а не як інородне тіло над очима. А власницям тоненьких брів не варто розчаровуватися і бігти робити татуаж. Окремі стилісти наполягають, що скінні (дуже тоненькі) брови також у моді. Тому вище голову й уперед, назустріч весні!

фото: lady.tochka.net

фото: lady.tochka.net

Ваша Уляна Вербицька. Автор блогу Uliala. Beauty Blog

  • Olga Pototskaya

    Ого! Скільки, виявляється, тонкощів та нюансів у такій, здавалось би, простій повсякденній справі, як макіяж! Адже всі ми наносимо його майже щодня – а дехто й не знімає)) Насправді – то я жартую, а що стосується мейкапу – то це дійсно не так просто, як здається і справа не лише у моді, а й у почутті стилю та міри! Тому ми з подругами воліємо довірити цю справу професіоналам – https://ladyspace.com.ua/makeup – в салоні і вечірній макіяж нанесуть і порадять, що краще використовувати на повсякдень!

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