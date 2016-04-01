Весна прийшла – нову моду на макіяж принесла

Що радять стилісти в новому сезоні

Про що я можу говорити вічно? Про погоду та моду. Бо то – благодатні теми для розмов і мають багато спільного. Погодьтеся, будь-яку бесіду з колежанками можна підтримати фразами: «Чула, в п’ятницю обіцяють дощ, а моє старе пальто вже не модне». Мода – то як львівська погода: примхлива і непостійна. Візьмімо лише моду в макіяжі. Наприклад, тренд на блакитні стрілки і яскравий рум’янець зникли так само швидко, як в ясний день у Львові на небі з’являються хмари й починається злива. Але після зливи у Львові знову стає сонячно. Мода повертається так само блискавично швидко. З’ясуймо деталі. Не в погоді, звісно, а в моді.

2016 рік повертає нас у 1990-ті: топи, картаті сорочки, джинси з високою талією, кльош – все, як у дитинстві. Такі ж «великі повернення» і в макіяжі. Навесні 2016-го в макіяжі модно робити акцент на очах – і що яскравіше, то краще. Фіолетові, зелені, рожеві чи жовті тіні – фантазії буде де розгулятися. Але раджу: в погоні за трендами будьте обережні, бо ризикуєте виглядати недоречно. Якщо все-таки хочеться додати весняної свіжості й новизни в повсякденний макіяж, то зробіть бірюзову чи фіолетову стрілочку або підведіть яскравим олівцем нижній куточок ока – образ не видаватиметься перевантаженим, а виглядатиме гарно й модно.

З 90-х повертається мода на сині стрілки – як широкі, так і легка підводка верхньої повіки. Сміливо експериментуйте. Але пам’ятайте, що світлооким – тим, у кого сірі, блакитні або зелені очі, – личитиме блакитний, бірюзовий відтінок синього, а карооким, навпаки, яскраво-синій електрик або індиго.

Цього року у тренді підводити тінями нижню повіку. При цьому на верхню повіку можна нанести лише світлі базові тіні. Такий макіяж зробить виразнішими очі, однак може й підкреслити синці під очима (навіть якщо їх немає). Тому, роблячи такий макіяж, не забудьте витерти тіні, які можуть осипатися, саму ж зону під очима слід висвітлити з допомогою консилера.

Яскравість у моді не лише на очах, а й на губах. Завжди актуальна червона помада: від класики до сміливих оранжевих відтінків. Також можна експериментувати, зробивши макіяж губ в техніці омбре – це коли темніший відтінок помади на краях перетікає у світліший. Або ж для відчайдушних модниць і для макіяжу на вечір можна в кутики губ додати чорного олівця і затушувати його в основний колір помади. Також у моді доволі неприродні відтінки помад, наприклад, яскраво фіолетовий чи колір хакі.

Навесні 2016 року нікуди не зникає мода на матові помади. Косметичні бренди активно поповнюють свої колекції новими відтінками матових помад. На вибір і помади в класичному форматі, помади-олівці, матові помади-блиски. Єдине: якщо захоплюєтеся матовими помадами, завжди тримайте губи в ідеальному стані, не забувайте їх постійно зволожувати перед і після нанесення помади, а кілька разів на тиждень побалуйте губи цукровим скрабом. Для його приготування знадобиться всього лише чайна ложка цукру, 1/3 чайної ложки води та 1/3 чайної ложки оливкової олії. Змішайте інгредієнти, нанесіть масу масажними рухами на губи на 30-40 секунд. Після цього обполосніть губи теплою водою, потім прохолодною. Губи стануть розкішними та м’якими.

Мій улюблений тренд, абсолютний nude – макіяж без макіяжу. Обличчя, що сяє здоров’ям, легенький рум’янець на щоках і непомітна туш на віях. Для створення макіяжу в стилі nude знадобиться легкий BB-крем, прозора пудра для закріплення макіяжу, консилер, щоб забрати всі почервоніння та темні кола під очима, хайлайтер, щоб додати обличчю сяйва, світло-бежеві або ніжно-рожеві тіні, рум’яна ніжного персикового відтінку і, звичайно, туш для вій та помада приглушених, в ідеалі світлих, тонів.

У моді залишаються природні широкі брови. Щоб підкоригувати форму, їх можна трішки підмальовувати. Але пам’ятайте: брови мають виглядати природно, а не як інородне тіло над очима. А власницям тоненьких брів не варто розчаровуватися і бігти робити татуаж. Окремі стилісти наполягають, що скінні (дуже тоненькі) брови також у моді. Тому вище голову й уперед, назустріч весні!

Ваша Уляна Вербицька. Автор блогу Uliala. Beauty Blog