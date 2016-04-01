Дитячим будинкам сімейного типу надаватимуть пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Міська рада надасть пільги на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу. Сьогодні виконавчий комітет вирішив надавати ДБСТ 50-відсоткову знижку плати за користування житлом, 50-відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами і 50-відсоткову знижку плати за користування квартирним телефоном.

«Прийняття цього рішення фактично поновлює в межах міста ст.13 Закону України «Про охорону дитинства», яка перестала діяти з липня 2015 року», – пояснив начальник відділу у справах дітей Ростислав Тимків.

З метою створення належних матеріальних умов для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та посилення соціального захисту дитячих будинків сімейного типу, виконавчий комітет вирішив надавати ДБСТ такі пільги:

1. 50-відсоткову знижку плати за користування житлом (квартирна плата) у межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, яка влаштована у дитячий будинок сімейного типу, та батьків-вихователів, які постійно проживають у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на дитячий будинок сімейного типу);

2. 50-відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) у межах норм, визначених законодавством;

3. 50-відсоткову знижку плати за користування квартирним телефоном.

Також виконком встановив, що:

1. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. м опалюваної площі на кожного члена дитячого будинку сімейного типу, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м на дитячий будинок сімейного типу.

2. Пільги надаються дитячим будинкам сімейного типу, незалежно від виду житла, форми власності на нього та отримуваних допомог, компенсацій тощо.

Довідка

Згідно зі ст.13 Закону України «Про охорону дитинства», дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) були передбачені пільги на оплату комунальних послуг в розмірі 50%, які відмінені з липня 2015 року.

Внесені зміни Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №752 в Постанову Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» на практиці не дають можливості ДБСТ отримувати субсидії за оплату комунальних послуг.

Згідно з проведеним аналізом оплати за комунальні послуги в ДБСТ м. Львова за листопад-грудень 2015 року та січень 2016 року, витрати на оплату комунальних послуг в зимовий період становлять від 20 до 36% щомісячного доходу ДБСТ, левова частина з яких – це плата за газ. І це за умови, що зима не була дуже холодною. Таким чином, значна частина соціальних виплат на дитину витрачається на оплату комунальних послуг.

Відділ у справах дітей ДГП ЛМР провів розрахунок потреби коштів з міського бюджету на відшкодування пільг для ДБСТ, згідно з яким на рік необхідно орієнтовно 61 тис. грн.

Поновлення дії в м. Львові ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства», в частині надання пільг ДБСТ, позитивно впливатиме на матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ, та на розвиток сімейних форм виховання вцілому.