21-ша українська експедиція вирушає в Антарктику

Учасники команди є мешканцями різних міст України, зокрема і Львова

Директор Національного антарктичного наукового центру Валерій Литвинов повідомив, що за результатами конкурсного відбору до 21-ї експедиції відібрано 12 осіб із 27 претендентів. Цього року вік полярників – від 22 до 62 років. Учасники команди є мешканцями різних міст нашої країни – Києва, Харкова, Черкас, Львова, Одеси. Відібрані учасники експедиції пройшли медичну комісію та підготовчі збори. Сім членів команди – новачки, які вперше побувають в Антарктиці. Очолить українську станцію досвідчений керівник Микола Старинець, який 7 років свого життя присвятив цьому континенту.

В урочистостях з нагоди відправлення експедиції в Антарктику взяли участь науковці, представники Національної академії наук України: Олександр Попов; Ярослав Яцків; Антон Наумовець, Станіслав Довгий, Борис Гриньов, а також дипломат і громадський діяч Сергій Комісаренко, директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету Валерій Шмаров, – повідомляє прес-служба МОН України.

Заступник міністра Максим Стріха зазначив, що більше 20 років тому Україна завдяки зусиллям багатьох вітчизняних вчених, дипломатів отримала британську станцію Фарадей, яка сьогодні працює як українська антарктична станція «Академік Вернадський».

«Наука забезпечує наше майбутнє. Попри скрутний час, фінансування антарктичної програми нарощується й сьогодні становить майже 10% витрат на науку Міністерства», – підкреслив Максим Стріха.