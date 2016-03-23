У Бродах вшанують пам’ять Олександра Вислоцького

На Бродівщині реалізують комплекс заходів для відзначення 120-річчя від дня народження українського громадського і політичного діяча Олександра Вислоцького.

Зокрема, 30 березня у Бродівській районній бібліотеці за участю громадськості, учнів і студентства відбудеться відеопрезентація про життя та діяльність видатного діяча. Окрім цього, за словами керівниці апарату Бродівської райдержадміністрації Мар’яни Родін, розроблено цикл радіо- та телепередач, які транслюватиме телерадіокомпанія «Броди» протягом березня – квітня цього року, а в школах пройдуть тематичні уроки.

Про це йшлося на робочій нараді Мар’яни Родін із директором Бродівського історико-краєзнавчого музею Василем Стрільчуком, директором Бродівської РЦБС Вірою Соловій, представниками відділу освіти та відділу культури райдержадміністрації щодо реалізації на Бродівщині комплексу заходів для відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Вислоцького.

У рамках відзначення 120-ї річниці народження Олександра Вислоцького за ініціативи керівника музею Василя Стрільчука та фінансової підтримки райдержадміністрації буде виготовлено банерну виставку, присвячену сотниковы Січових Стрільців.

Довідка. Вислоцький Олександр Гнатович (30.03.1896 – 06.1941) – відомий український громадський і політичний діяч, сотник Січових Стрільців, посол від УНДО до польського сейму.

Народився на Перемишльщині (тепер територія Польщі). Закінчив Самбірську класичну гімназію, а згодом юридичний факультет Львівського університету.

Учасник першої світової війни. Потрапив в російський полон. Після повернення включився у національно-визвольну боротьбу 1918-1920 років.

Посол від партії УНДО до польського сейму (1928 – 1930). За політичну діяльність заарештований поляками у 1930 році. Перебував в ув’язненні до 1933 року.

Організатор українського культурного і економічного життя Брідщини 1920-1930-х рр. Керівник повітового товариства «Луг».

Засновник і видавець газети «Брідські вісті» (1936–1937). За активну громадсько-політичну діяльність зазнавав переслідувань зі сторони польських властей. Проживав у селі Гаї-Дітковецькі, а згодом у м. Броди по вулиці доктора Гольдгабера, 12 (нині вулиця Івана Франка, 12).

Знищений більшовиками в період першої радянської окупації західноукраїнських земель 1939-1941 рр..

У Бродах на будинку, в якому проживав діяч, встановлено меморіальну дошку.