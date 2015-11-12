Без вихлопної труби

У Львові збільшується кількість поціновувачів електромобілів

В центрі Львова, на вулиці Січових стрільців, встановили дві зарядні станції для електромобілів. Це — перша зарядка в центрі міста й восьма в межах Львова та найближчих околиць. Нині з електромобільною інфраструктурою міста Лева може позмагатися лише Київ, та, зважаючи на кількість населення, Львів впевнено тримає першу позицію. Питання лише в тому, для кого й для чого потрібна ця інфраструктура. Хто вони — львівські поціновувачі екологічно чистого транспорту?

Престиж з користю для екології

Ініціативу й витрати на закупівлю обладнання для заправок на вул. Січових стрільців узяв на себе державний банк «Ощадбанк». Монтаж зарядок здійснено силами приватного підприємства «Галиченерго» — компанії, що вже встановила кілька десятків станцій в Україні.

thechronicleherald.ca

«Це — чудовий піар-хід, це престижно, й українські підприємці це розуміють. Наші клієнти встановлюють такі заправки біля офісів, магазинів чи готелів. Будь-хто може зарядити свій електромобіль на таких точках абсолютно безплатно, а поки авто заряджається, ознайомитися з послугами чи товарами закладу, який таку зарядку поставив, — розповідає директор ПП «Галиченерго» Олексій Мацько. — Електромобілі — це велика перспектива, та ми розуміємо, що без розвиненої мережі суттєвого поширення електротранспорту не буде. Люди хочуть придбати електромобіль, та часто не знають, де його заряджати. Тому першочергова мета — встановити якомога більше зарядок».

Постійним партнером та ініціатором чи не всіх акцій, що стосуються електромобілів в Україні, є компанія «Тесла Клуб Україна» і власне її засновник Назар Шимоне-Давида. За його оцінками, у Львові є вже більше ніж сотня електрокарів. Серед власників таких авто — директор «Галиченерго» Олексій Мацько і сам пан Шимоне-Давида.

«Люди просто не звертають увагу, але електромобілі — це не така вже й рідкість на дорогах Львова. Їх не завжди просто відрізнити від традиційного авто, але я особисто за день можу побачити 3-4 такі машини», — зазначає Назар Шимоне-Давида.

Tesla може проїхати 400-420 км на повному заряді. Це — машина, що постійно оновлюється, як мобільний телефон, має функції автопілоту та автопаркування. Окрім захмарних інновацій, захмарною є і ціна — 100 тис. євро

Електромобіль на вулиці можна впізнати за двома основними ознаками: це, по-перше, звук — в електромобіля не чути звуку двигуна, а, по-друге, в нього немає вихлопної труби й, відповідно, вихлопних газів.

Олексій Мацько сидить за кермом електромобіля півроку, Назар Шимоне-Давида — більше ніж два. Сьогодні обидва чоловіки їздять на найпопулярнішому серед українців електрокарі — Nissan Leaf. Нічого, крім схвальних відгуків, від них не почуєш. Майже безплатна підзарядка, жодних мастил, фільтрів чи інших елементів, що потребують регулярної заміни. Фактично відмова від бензинового двигуна значно зменшує ризик поломки, а ходова машини така ж, як і в традиційного авто. Тобто проблем із запчастинами не виникає.

Побоювання українців щодо електрокарів виникають, якщо мова заходить за запас ходу та час, витрачений на підзарядку. Справді, типовий електромобіль максимально проїде до 150 км, тоді як для повної зарядки може знадобитися 3,5-4 години. Та водії електрокарів не вважають це проблемою. 150 кілометрів цілком вистачає на робочий день у межах міста, а власне авто можна зарядити вдома вночі від звичайної розетки. Години підзарядки на міських станціях вистачає, щоб проїхати 50-60 км.

Ціна — 20 тисяч євро

Саме стільки коштує один з найбільш бюджетних електрокарів — Nissan Leaf. Дещо дешевше можна придбати машину китайського виробника Bio Auto. Поряд з ними на українському ринку набирають популярність Renault ZOE і BMW i3. Відносно висока ціна пов’язана з дорогими комплектувальними, зокрема з акумуляторами, які працюють переважно на літії, доволі дорогому металі. Втім поряд з високою ціною слід пам’ятати про витрати на експлуатацію. У середньому електрокари використовують 10 кіловат електроенергії на 100 кілометрів, тоді як звичайні авто — 10 літрів бензину.

planetark.org

В результаті вартість проїзду на електромобілі 100 кілометрів становить 4,6 гривні (1 кВт/год. — 45,6 коп.), тоді як на бензиновому авто така поїздка сьогодні обійдеться більш ніж у 200 грн.

Певно, найбільш інноваційним електрокаром у світі залишається Tesla. Ця машина відрізняється не лише від традиційних автівок, але і від своїх побратимів-електрокарів. Замість звичних 150-200 км, Tesla може проїхати 400-420 на повному заряді. Це — машина, що постійно оновлюється, як мобільний телефон, має функції автопілоту та автопаркування. Окрім захмарних інновацій, захмарною є і ціна — 100 тис. євро. За різними оцінками, таких машин в Україні є близько сотні.

Електромобіль на вулиці можна впізнати за двома основними ознаками: це, по-перше, звук — в електромобіля не чути звуку двигуна, а, по-друге, в нього немає вихлопної труби й, відповідно, вихлопних газів

«Це, з одного боку, дуже дорого на вході. Але, з іншого, коли я проїхав 3200 кілометрів Європою, а на зарядку витратив нуль євро — це вражає, — розповідає власник Tesla Model S, співвласник та голова ради директорів Холдингу емоцій «!ФЕСТ» Андрій Худо. — Це зовсім інша філософія. Я півроку поїздив на цій автівці й думаю, що дизельну чи бензинову машину в майбутньому вже не розглядатиму. Звичайно, й екологічна складова важлива — те, що нічого не викидаєш у повітря».

Фото з архіву Андрія Худо

Ціну на електромобілі намагаються збити й парламентарії. У травні цього року перше читання пройшли закони №1674 і №1912 щодо скасування ввізного мита, ПДВ та акцизного податку на електромобілі. У цифрах йдеться про 20-30% зменшення кінцевої вартості електрокару. Наприклад, сьогодні Nisan Leaf, який коштує 20 тис. євро, можна розмитнити за 3-4 тис. євро. Відповідно, закони покликані ці 3-4 тис. викреслити з вартості авто. «Вже зараз є певні пільги для електромобілів за рахунок низького акцизу. Акциз на електромобіль сьогодні є фіксованим і він становить 109 євро, а не вираховується від об’єму двигуна. Тоді як у машинах з бензиновими чи дизельними двигунами той акциз може досягати половини вартості авто», — коментує Назар Шимоне-Давида.

Фото: Дмитро Чалий

Власники електромобілів в один голос переконують: дивитися сьогодні на електрокари, як на екзотику, не можна. Особливо з огляду на продажі й розповсюдження у світі. Навіть в Україні йдеться вже про кілька тисяч автівок. Це — повноцінний автомобіль, що набирає шалену популярність. До слова, експерти переконують, що з високою популярністю і попитом впаде і ціна.



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У Парижі однією з перших у Європі запрацювала громадська служба вільного користування електроавто Autolib.

Autolib — громадська служба самообслуговування та спільного користування електричними автомобілями в мегаполісі. Створена 2011-го служба станом на 2015 рік використовує 20 тисяч автомобілів, розподілених між 975 станціями у 82 муніципалітетах. Програма покликана поліпшити екологічну й транспортну ситуацію у місті, стимулювати людей відмовитися від власних автомобілів на користь оренди. Вартість прокату електромобіля в середньому нижча вартості поїздки на міському таксі. Програму Autolib побудовано за зразком популярної паризької мережі прокату велосипедів V?lib. Щомісяця парижани можуть купувати абонемент. Для цього треба ввести дані банківської картки та копію паспорта. Зарядки автомобіля вистачає на чотири години.

«На електромобілі їздить навіть наша мер міста Ан Ідальго. Один із її довгострокових планів — створити мережу громадського транспорту, яка б живилася винятково від електрики. Цей план виглядає дуже реалістично, з огляду на те, що кількість електрозаправок постійно зростає, отож в електромобілів збільшуються можливості тривалості руху», — розповіли «Газеті» у технічній службі підтримки роботи мережі електроавто Autolib.

Дмитро Чалий

