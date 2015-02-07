Стаж удома

Період догляду за інвалідом першої групи чи старенькими людьми, яким за 80 років, зараховують до трудового стажу

Леся Бущак

Після того, як у середині січня 2015-го уряд продовжив термін дострокового виходу на пенсію у 55 років до 1 січня 2022 року, чимало жінок, серед яких найбільше тих, хто з різних причин залишився без роботи, подалися в управління Пенсійного фонду України довідатися, коли ж вони можуть оформити пенсію. Та багато хто повернувся розчарований. Достроково вийти на пенсію можуть не всі жінки, а лише ті, хто має 30 років трудового стажу. А ось трудового стажу багатьом і бракує: кому — рік, іншим — два місяці. Є і такі, яким до 30 років трудового стажу не вистачає усього тиждень-два. Та, згідно з пенсійним законодавством, якщо бракує навіть одного дня, пенсійні виплати не призначать. Жінки придумують різні варіанти, як «заробити» стаж, якого бракує. Ширяться чутки, що його просто можна купити в податковій. Читачка, яка днями зателефонувала до редакції, попросила уточнити, чи ця чутка правдива. Їй до 30 років стажу бракує чотири місяці.



Стаж не можна купити, але його цілком реально законним шляхом заробити. Це передусім стосується жінок, які не можуть працевлаштуватися навіть на кілька місяців, бо доглядають стареньких немічних батьків, яким за 80 років, чи інвалідів першої групи, які потребують постійного догляду. Отож період догляду за ними зараховують до трудового стажу. Але це треба документально підтвердити.