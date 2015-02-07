Стаж удома

Період догляду за інвалідом першої групи чи старенькими людьми, яким за 80 років, зараховують до трудового стажу
Леся Бущак
Після того, як у середині січня 2015-го уряд продовжив термін дострокового виходу на пенсію у 55 років до 1 січня 2022 року, чимало жінок, серед яких найбільше тих, хто з різних причин залишився без роботи, подалися в управління Пенсійного фонду України довідатися, коли ж вони можуть оформити пенсію. Та багато хто повернувся розчарований. Достроково вийти на пенсію можуть не всі жінки, а лише ті, хто має 30 років трудового стажу. А ось трудового стажу багатьом і бракує: кому — рік, іншим — два місяці. Є і такі, яким до 30 років трудового стажу не вистачає усього тиждень-два. Та, згідно з пенсійним законодавством, якщо бракує навіть одного дня, пенсійні виплати не призначать. Жінки придумують різні варіанти, як «заробити» стаж, якого бракує. Ширяться чутки, що його просто можна купити в податковій. Читачка, яка днями зателефонувала до редакції, попросила уточнити, чи ця чутка правдива. Їй до 30 років стажу бракує чотири місяці.
Стаж не можна купити, але його цілком реально законним шляхом заробити. Це передусім стосується жінок, які не можуть працевлаштуватися навіть на кілька місяців, бо доглядають стареньких немічних батьків, яким за 80 років, чи інвалідів першої групи, які потребують постійного догляду. Отож період догляду за ними зараховують до трудового стажу. Але це треба документально підтвердити.
Як це зробити? «Газета» попросила проконсультувати читачів заступника директора департаменту соціального захисту населення ЛОДА Оксану Яковець.
— Жінки, які доглядають інвалідів першої групи чи літніх людей, котрим 80 років і більше, повинні звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання і написати заяву на призначення їм компенсації для догляду за перерахованими вище особами. З дня написання такої заяви рахуватимуть трудовий стаж, — пояснює Оксана Степанівна.
За словами Оксани Яковець, окрім заяви, слід подати ще й деякі документи, які підтверджували б, що особа дійсно є доглядальницею.
Нині діють дві постанови, які регулюють ці питання. Першу ухвалили ще 1996 року. У ній зазначено, що працездатні особи, які не працюють, мають право на призначення допомоги з догляду за інвалідом першої групи або особою, старшою ніж 80 років. Для отримання цієї допомоги є умови: людина має бути працездатною (не отримувати пенсії) і безробітною (не перебувати на обліку в центрі зайнятості, не бути зареєстрованою як підприємець). Тоді така людина звертається в органи соціального захисту за місцем проживання інваліда першої групи чи людини, якій за 80 років, з такими документами: заявою, копіями паспортів доглядальника й особи, яку доглядають, копіями ідентифікаційних номерів. Якщо мова йде про інваліда, то потрібна копія довідки МСЕК, в якій обов’язково має бути вказано, що інвалід потребує постійного стороннього догляду. Слід подати й довідку зі сільської ради чи ЛКП, в якій має бути вказано, що ця особа доглядає за таким-то громадянином.
— Бувають випадки, що 80-річні батьки живуть, скажімо, в селі Турківського району, а донька, яка хоче оформити компенсацію для догляду, у Львові. Але як вона може доглядати стареньких на такій відстані? — каже Оксана Степанівна. — Для цього мусить перебратися до них, і сільська рада має підтвердити, що вона дійсно доглядає стареньких батьків.
Розмір компенсації для догляду, згідно з постановою, невеликий — для догляду за інвалідом першої групи —14,86 грн. з індексацією. Але доглядальник тепер є зайнятою людиною, період догляду зараховують до стажу, він має право на субсидію і отримання державної допомоги для малозабезпечених.
Іншу постанову «Про призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» ухвалили 2004 року. Вона також передбачає оформлення догляду за інвалідами різних груп і осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Розмір допомоги визначено, виходячи з величини прожиткового мінімуму в таких розмірах: 15% — для догляду за інвалідами першої групи, 10% — другої групи та дітей-інвалідів, 7% — інвалідами третьої групи та хворими, які не здатні до самообслуговування. Догляд можуть оформляти й непрацездатні громадяни, тобто пенсіонери. У таких випадках розмір компенсації призначають у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. Але перелік документів, які слід подати до управління соціального захисту, тут дещо ширший. До документів, які було вказано вище, доглядальник повинен ще надати довідку ЛКК, що його стан здоров’я дозволяє надавати такі послуги.
Доглядальниками можуть бути не лише рідні, а й сторонні особи.
Є ще один момент, на який слід звернути увагу. Час догляду зараховують до загального страхового стажу у випадку призначення компенсації, згідно з цією постановою, лише в тому випадку, коли догляд здійснюють за інвалідом першої групи чи особою, якій виповнилося 80 і більше років.
Леся Бущак
-
Vjacheslav Samolyuk