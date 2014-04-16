Дзеркальний фотоапарат чи компакт?

Ми всі живемо під впливом чиєїсь думки, рекомендації — особливо тоді, коли йдеться про речі: електроніка, побутові прилади, автомобілі тощо

Нам радять наші друзі, знайомі, телеканали, рекламні постери купувати щось — і ми , якщо для нас вони достатньо авторитетні, їм довіряємо й купуємо холодильник як у тещі, автомобіль як у Михайла-однокласника, а Фейері купкємо – тому що воно вимиває більше посуду — це нам демонструє телевізійний ролик. Айфони – це статусні речі, їх купують багаті та успішні люди, тому телефони Apple говорять замість їхнього володаря. Це торкається й деякіх брендів автомобілей — що казати, певні стереотипи щодо вибору речей відносяться не до сухих фактів, а до емоційного – “це круто”.

Це особливо помітно у виборі смартфонів та фотоапаратів. Якщо заглянути на ций ресурс – http://price.ua/catalog439.html , помітно, що фотоапарати Canon та Nikon виділені серед інших, тому що вони — бренди-лідери дзеркальних фотоапаратів. Так, дзеркальні фотоапарати — це круто, але, як з ревнощами кажуть професійні фотографи: “той, хто купив дзеркалку – ще не фотограф, а тільки той, хто має дзеркалку”. Ми б хотіли трошки розвіяти деякі міфи і проінформувати, на що насправді треба звертати увагу, коли вам потрібно обрати сучасний фотоапарат. По-перше, не факт, що дзеркальний — найкращий. Останні моделі від сучасних виробників фототехніки Sony, Nikon, Fujifilm, Ricoh, Panasonic,Olympus та інших пропонують недзеркальні апарати, які мають оптичні стабілізатори та потужні процесори обробки зображення, а також змінні об’єктиви, при цьому вони компактні та легкі.

Але ми не примушуємо обирати тільки модні компакти зі специфікаціями, як у дзеркальних: такі “крихітки” коштуватимуть так само недешево. Визначтесь спочатку з вашими потребами.

Для розваг та буденних звичайних зйомок вам зовсім не обов’язково купувати дзеркалку: ну поміркуйте самі: хто на практиці буде ретельно налаштовувати під кожну сцену фотоапарат? Ми робимо такі знімки спонтанно, без підготовки – важливо, щоб апарату було досить його світлочутливості та швидкості процесору, а також мати гарну автофокусировку, щоб фотографії виходили різкими та чіткими, коли ми знімаємо на вечірці, якесь свято, наших діточок кожен день. У такому разі головним стане швидкість та точність автофокусу, швидкість зйомки, зручність використовування. А уявіть, що вам потрібно повсюди таскати апарат, для якого потрібна окрема сумка, замість компактного девайсу, який кладуть у жіночу сумку? Навіщо вам таке?

Треба також зазначити, що спеціалісти вважають, що недзеркальні компакти Samsung, Sony, Olympus, Panasonic у JPEG-форматі при авторежимі знімають краще, ніж славетні дзерзкальні Canon, Nikon, Sony.

З останніх моделей недзеркальних фотапаратів радимо придивитись до моделей: Olympus XZ-2, доступний, та непоганий Fujifilm FinePix S8200, а також модний та популярний Samsung NX 1000. У будь-якому разі, вибирайте уважно: не переплачуйте за ті “фішки”, яких не розумієте та не зможете їх використовувати.